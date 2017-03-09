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9 марта 2017 г.

Губернатор Ставрополья предложил сократить размер выделяемой сельхозземли до одного пая

Губернатор Владимир Владимиров

Нормы краевого закона об обороте земель сельхозназначения будут пересмотрены. Об этом заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на ежегодной итоговой конференции аграриев региона.

– Закон сыграл большую роль. Мы увидели всех, кто хотел прийти на нашу землю из-за пределов края – кто пытался нас покупать, подкупать наши службы. Действующая норма не позволила им этого, – отметил губернатор.

Вместе с тем, он подчеркнул, что у вопроса есть и другая сторона – интересы владельцев земельных паев. В результате принятия закона стоимость пая в ряде районов выросла до 600-700 тысяч рублей, и в краевую комиссию по решению земельных споров поступило более тысячи обращений именно от пайщиков.

– Предлагаю сократить размер выделяемой земли до одного пая. Это даст людям возможность получить заработанные ими деньги, – сказал Владимир Владимиров.

Соответствующая законодательная инициатива готовится правительством края. Губернатор, вместе с тем, подчеркнул, что процесс перезаключения договоров аренды земель, находящихся в долевой собственности будет продолжаться еще ближайшие два года. Он должен оставаться на контроле власти. Но это не должно восприниматься как поддержка недобросовестных аграрных предпринимателей, не уважающих интересы своих арендодателей-владельцев земельных паев – предупредил глава края.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170309/gubernator_stavropolya_predlozhil_sokratit_razmer_vydelyaemoy_se_101174.html
Фотография к статье Губернатор Ставрополья предложил сократить размер выделяемой сельхозземли до одного пая
Губернатор Владимир Владимиров
Губернатор Владимир Владимиров
Фото пресс-службы губернатора СК
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