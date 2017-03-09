В отличие от жизни, чудеса в футболе, хотя и нечасто, все же случаются. В этом году празднование Международного женского дня ознаменовалось незабываемым финальным аккордом, прозвучавшим в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и сделавшим свидетелями чуда всех (независимо от гендерной принадлежности), кого ближе к полуночи и сразу после нее не сразила накопившаяся за церемониальный день просветленная усталость. Именно такой редкостный фокус удался одному из лучших футбольных клубов мира нескольких последних десятилетий — каталанской «Барселоне». В одной восьмой финала Лиги чемпионов ведомая... Месси? Неймаром? Суаресом? В общем, ведома она, пожалуй, главным тренером Энрике Луисом. А при непосредственном старании выделенного мною трио и остальной компании «Барселона» совершила настоящее футбольное чудо, сумев в ответной встрече с парижским «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) не только отыграться со счета 0:4, но и выиграть это эпическое двухматчевое противостояние. Счет ответного поединка — 6:1 в пользу «Барсы»!

Так сложилось, что смотреть игры в записи я не люблю. Но тем, кто не смог посмотреть прямой эфир в силу каких-либо непредвиденных, не сомневаюсь, уважительных причин, настоятельно рекомендую. Оно того стоит. По утверждению социологов, 98 процентов людей, говорящих «Доброе утро!», мягко говоря, лукавят. А вот в Барселоне утро послепраздничного вечера реально доброе! Ведь любимцы местной публики и многих миллионов почитателей по всему миру сотворили невероятное: впервые в истории еврокубков команда, уступившая в первой встрече раунда плей-офф со счетом 0:4, смогла пробиться в следующий круг!

Люди, скажем так, немолодые и с хорошей памятью могут мне возразить, что, мол, когда-то и где-то нечто подобное уже случалось. Действительно, разницу в четыре мяча в еврокубках прежде удавалось отыгрывать три раза (но со счета 0:4 удалось отыграться впервые). Вот все случаи «поштучно» в хронологическом порядке. Первопроходчиком стал португальский «Лейшоеш», который в предварительном раунде существовавшего тогда Кубка кубков сезона 1961/62 уступил в Швейцарии (любительскому!) клубу «Ла-Шо-де-Фон» (представлявшему в то время одноименный городок с населением около 30 тысяч человек!) — 2:6, а в ответном матче перестал валять дурака и с лихвой отыгрался — 5:0; в 1/16 финала Кубка УЕФА сезона 1984/85 белградскому «Партизану» после 2:6 на выезде с английским «Куинз Парк Рейнджерс» удалось дома победить 4:0, а в следующем сезоне мадридский «Реал» уступил «Боруссии» из Менхенгладбаха в 1/8 финала того же Кубка — 1:5, а дома отыгрался — 4:0. Для несведущих: португальский клуб прошел дальше, так как забил в двух встречах больше, чем пропустил от соперников, а тогда югославский и испанский клубы при одинаковом с соперниками количестве забитых мячей прошли дальше за счет большего количество голов на чужом поле.

Отечественным командам схожие ситуации знакомы только со знаком «минус». Вспомню не имеющее отношение к еврокубкам, но очень болезненное поражение молодежной сборной СССР на чемпионате мира -1989 от команды Нигерии. Состав той нашей «молодежки» был поистине звездным: фамилии Саленко и Кирьякова, Касымова и Тедеева, Никифорова и Тетрадзе любителям футбола говорят сами за себя. К середине второго тайма эти ребята выигрывали у сверстников из Нигерии 4:0, к финальному свистку счет был 4:4, а в серии пенальти победу одержали африканцы. Самые злопамятные могут припомнить также 2:6 «Спартака» от тогда западногерманского «Вердера» из Бремена. Правда, там ситуация была несколько иная, но все равно обидная до слез (тогда юный еще, я симпатизировал всем отечественным командам, выступающим в еврокубках). 30 лет назад «Спартак» разделал немецкую команду дома почти под орех — 4:1. А на ответный поединок в своем звездном составе (с Дасаевым и Черенковым, Хидиятуллиным и Бубновым, Мостовым, Шмаровым и Родионовым), к слову, проходившем в преддверии знакового тогда праздника 7 ноября (игра состоялась 3 ноября), вышел без должного настроя, до игры начав чувствовать себя участником следующей стадии розыгрыша. А немцы вышли побороться, не ударить в грязь лицом. Их за невыход никто не осудил бы — отыграть три мяча — дело не рядовое, но отсутствия желания бороться болельщики не простили бы. Пока счет был устраивающий нас (0:2), игроки не шевелились. После 0:3 задвигались, и Черенкову удалось «размочить» счет. Но соперники игру уже не отпустили — забили в основное время и перевели ее в овертайм. А там попросту додавили деморализованную советскую команду. И сумасшедший гол только что перешедшего в стан красно-белых из одесского «Черноморца» Виктора Пасулько лишь подсластил эту горькую пилюлю.

Напомню, это было под праздник. Может, все дело в этом? Чудеса случаются в праздники? «Барселона» также осчастливила своих болельщиков в праздничную дату. Их соперники из ПСЖ забили в первой игре четыре мяча, а на ответный поединок на «Камп Ноу» вышли с мыслями, что уж столько-то Месси и компания не наколотят. И просчитались. Не сумел тренер парижан (ну кто станет вспоминать, как звали неудачника?) настроить своих подопечных. Получив 0:3, они, правда, встрепенулись и один мяч отквитали. Ход мыслей был прежним: уж теперь-то соперники шесть (!) мячей точно не забьют. Но забыли, с кем имеют дело! Теперь мы точно знаем, что, если необходимо, нынешняя «Барса» в состоянии забить три мяча с 88-й по последнюю минуту компенсированного времени!

Пожалуй, это будет покруче, чем финал Лиги чемпионов – 1999 «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» (Мюнхен) — 2:1, в котором манкунианцы, уступая в счете, выиграли встречу в компенсированное время. По невероятному стечению обстоятельств та игра проходила… ну вы, наверное, уже догадались? Правильно, в Барселоне на «Камп Ноу»! Удивительный город, удивительный стадион, удивительные совпадения. Высшая степень восхищения — это круче даже, чем «Фауст» Гёте!

Отнюдь не факт, что «Барса» в итоге выиграет Лигу чемпионов. В четвертьфинал турнира вместе с ней вышли такие монстры, как мадридский «Реал», «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда,а за выход в эту же стадию турнира еще поспорят «Манчестер Сити» с «Монако», мадридский «Атлетико» с леверкузенским «Байером», «Ювентус» с «Порту» и «Лестер» с «Севильей». Но все пережившие эту праздничную ночь на стадионе и у экранов телевизоров на всю жизнь сохранят непередаваемое ощущение свершившегося чуда. Ведь, в отличие от жизни, чудеса в футболе, хотя и нечасто, все же случаются.

http://www.stapravda.ru/20170309/futbol_barselona__pszh__61_kambek_veka_101173.html