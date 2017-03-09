Фотография к статье 11 марта в Ставрополе состоится первый городской субботник
Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ
Весенний субботник
11 марта в Ставрополе пройдет первый в этом году массовый субботник по благоустройству и уборке территории. Администрация приглашает к участию трудовые коллективы и жителей краевой столицы.
В этом году намечена обширная программа генеральной уборки города. Ряд мероприятий запланирован в рамках краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья», первый этап которой стартует 15 марта.
Работы по очистке скопившегося за зиму мусора планируется завершить к 16 апреля – празднику Пасхи.