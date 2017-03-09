11 марта в Ставрополе состоится первый городской субботник

11 марта в Ставрополе пройдет первый в этом году массовый субботник по благоустройству и уборке территории. Администрация приглашает к участию трудовые коллективы и жителей краевой столицы.

В этом году намечена обширная программа генеральной уборки города. Ряд мероприятий запланирован в рамках краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья», первый этап которой стартует 15 марта.

Работы по очистке скопившегося за зиму мусора планируется завершить к 16 апреля – празднику Пасхи.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170309/11_marta_v_stavropole_sostoitsya_pervyy_gorodskoy_subbotnik_101181.html