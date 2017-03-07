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7 марта 2017 г.
Встреча Сбербанка и «СРВ» завершилась дружбой / «Ставропольская правда» от 7 марта 2017 г.

Встреча Сбербанка и «СРВ» завершилась дружбой

Корпоративный теннисный турнир, в котором приняли участие команды Ставропольского отделения ПАО Сбербанк и Группы компаний «СРВ»

2 марта в Ставрополе состоялся корпоративный теннисный турнир, в котором приняли участие команды Ставропольского отделения ПАО Сбербанк и Группы компаний «СРВ».

Поддержка здорового образа жизни сегодня для многих становится первоочередной задачей. Когда человек здоров и полон сил, он более активен и эффективен. Поэтому в корпоративной культуре крупных компаний важным элементом стало ежегодное проведение спартакиад и отдельных состязаний. На протяжении многих лет следует этой политике и руководство Группы компаний «СРВ».

Очередной турнир по настольному теннису состоялся на площадке его инициаторов – в спортивном зале «СРВ». Бескомпромиссное противостояние за теннисными столами проходило как в борьбе один на один, так и в парных состязаниях.

Результаты турнира следующие. В матче капитанов команд приняли участие руководитель подразделения продаж Ставропольского отделения Сбербанка Александр Кочерга и владелец Группы компаний «СРВ» Роман Савичев, который и победил по результатам сыгранных партий с минимальным перевесом. В групповом турнире сотрудников Сбербанка и «СРВ» с небольшим преимуществом победу одержал банк. Таким образом, стороны разошлись с дружеской ничьей.

Ожидается, что матч-реванш состоится через три недели. Сбербанк уже принял вызов и готов встретить соперников на этот раз на своей территории.

– Такие соревнования способствуют сплоченности внутри коллектива, повышают нашу работоспособность, помогают быть в тонусе, – считает Роман Савичев. – Активный корпоративный отдых объединяет и заряжает энергией для новых свершений. К тому же спорт – это еще и просто положительные эмоции. Поэтому подавляющее большинство сотрудников Группы компаний «СРВ» ведут спортивный образ жизни. И всегда готовы отстаивать честь и репутацию фирмы в спортивной борьбе.

Отметим, что в дальнейшем руководство «СРВ» планирует проводить такие состязания с командой Сбербанка регулярно. Причем не только в настольном теннисе. В ближайшее время банк и «СРВ» померяются меткостью и глазомером в русском бильярде и сразятся в интеллектуальной дуэли за шахматными досками.

http://www.stapravda.ru/20170307/vstrecha_sberbanka_i_srv_zavershilas_druzhboy_101140.html
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Корпоративный теннисный турнир, в котором приняли участие команды Ставропольского отделения ПАО Сбербанк и Группы компаний «СРВ»
Корпоративный теннисный турнир, в котором приняли участие команды Ставропольского отделения ПАО Сбербанк и Группы компаний «СРВ»
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