Власти Ставропольского края поздравили женщин с 8 марта

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С первым праздником весны – Международным женским днем поздравляет ставропольчанок губернатор Владимир Владимиров:

«Женщина является воплощением начала жизни, добра, любви, нежности, неиссякаемым источником мудрости и вдохновения. Благодаря вам мир становится прекраснее, ярче, теплее. В этот весенний праздник от всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых успехов, добра и мира. Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди. Прекрасного вам настроения и самых радостных улыбок!».

От имени депутатов Думы края с наилучшими пожеланиями обращается к прекрасной половине Ставрополья председатель краевого парламента Геннадий Ягубов:

«Пусть этот день 8 Марта, в который вам вручают подарки, цветы, оказывают внимание, дарят улыбки, приносит только радость и длится целый год. Примите слова искренней признательности за то, что, отдавая немало сил заботе о близких людях, вы сохраняете чуткость, доброту, терпение, красоту и мудрость. Искренне желаю всем женщинам Ставропольского края крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!».

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С 8 Марта поздравляют женщин представитель Ставрополья в Совете Федерации Михаил Афанасов, председатель Общественной палаты СК Николай Кашурин.

http://www.stapravda.ru/20170307/vlasti_stavropolskogo_kraya_pozdravili_zhenschin_s_8_marta_101096.html