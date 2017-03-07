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7 марта 2017 г.

В Ставрополе пьяный угонщик сжег автомобиль, забыв в нем сигарету

Сотрудники полиции Ставрополя задержали мужчину, подозреваемого в угоне и умышленном повреждении чужого имущества. Пьяный угонщик, ранее не раз судимый гражданин, ночью увидел незапертый автомобиль «ВАЗ-2105», вытолкал его на проезжую часть и попытался завести, но это не получилось. Злоумышленник убежал, забыв в машине непотушенную сигарету. Авто сгорело. Сумма ущерба 50 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170307/v_stavropole_pyanyy_ugonschik_szheg_avtomobil_zabyv_v_nem_sigare_101159.html
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