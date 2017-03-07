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7 марта 2017 г.

В Ставрополе перед 8 марта поздравили матерей и жен погибших военнослужащих

В преддверии Международного женского дня в Ставрополе традиционно чествовали матерей и вдов военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и на Северном Кавказе. Теплые слова и пожелания в их адрес звучали от представителей городской Думы, глав районных администраций краевого центра и руководителей общественных организаций. В ответ председатель городского совета семей погибших защитников Отечества Ольга Стеценко поблагодарила присутствующих за поддержку и память о дорогих им людях.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170307/v_stavropole_pered_8_marta_pozdravili_materey_i_zhen_pogibshikh__101117.html
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