В Ставрополе перед 8 марта поздравили матерей и жен погибших военнослужащих

В преддверии Международного женского дня в Ставрополе традиционно чествовали матерей и вдов военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и на Северном Кавказе. Теплые слова и пожелания в их адрес звучали от представителей городской Думы, глав районных администраций краевого центра и руководителей общественных организаций. В ответ председатель городского совета семей погибших защитников Отечества Ольга Стеценко поблагодарила присутствующих за поддержку и память о дорогих им людях.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170307/v_stavropole_pered_8_marta_pozdravili_materey_i_zhen_pogibshikh__101117.html