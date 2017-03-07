В Ставрополе осудили дилершу-наркоманку из Таджикистана

За покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в Промышленном районе Ставрополя осуждена гражданка Таджикистана. Она и сама наркоманка, и распространяла отраву. В октябре 2015 года она купила в Москве около 200 граммов героина, упакованного в полимерный сверток. Спрятав его в трусах она попыталась привезти его в Ставрополь на рейсовом автобусе, чтобы заложить его в тайники для распространения. По пути женщина была задержана сотрудниками Управления ФСКН России по краю. Приговором Промышленного районного суда Ставрополя от 03.03.2017 г. обвиняемая осуждена наказанию в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, рассказали в прокуратур Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170307/v_stavropole_osudili_dilershunarkomanku_iz_tadzhikistana_101118.html