Фотография к статье В Предгорном районе водитель сбил пешехода и скрылся
В Предгорном районе водитель сбил пешехода и скрылся
6 марта в 19 часов 30 минут на улице Школьной села Юца неизвестный пока водитель не справился с управлением и сбил пешехода-женщину, которая шла по обочине дороги навстречу, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель с места происшествия скрылся, 32-летняя местная жительница попала в больницу. Полицейские ищут и машину, и водителя, ему «светит» лишение прав.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170307/v_predgornom_rayone_voditel_sbil_peshekhoda_i_skrylsya_101156.html
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Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю