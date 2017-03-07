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7 марта 2017 г.

В Предгорном районе водитель сбил пешехода и скрылся

6 марта в 19 часов 30 минут на улице Школьной села Юца неизвестный пока водитель не справился с управлением и сбил пешехода-женщину, которая шла по обочине дороги навстречу, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель с места происшествия скрылся, 32-летняя местная жительница попала в больницу. Полицейские ищут и машину, и водителя, ему «светит» лишение прав.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170307/v_predgornom_rayone_voditel_sbil_peshekhoda_i_skrylsya_101156.html
Фотография к статье В Предгорном районе водитель сбил пешехода и скрылся

Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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