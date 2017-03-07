В поселке Ясном школе присвоили имя ученика, героя полиции Николая Знаменского

В поселке Ясном Туркменского района произошло неординарное событие. Постановлением главы администрации района здешней школе присвоено имя бывшего ученика Николая Знаменского. Марши в исполнении духового оркестра, цветы, множество гостей, юнармейцы, одноклассники Николая – все подчеркивало торжественность момента. Выступающие – полпред губернатора Александр Нагаев, представитель краевого полицейского главка полковник Константин Близниченко и другие – говорили о том, что в жизни всегда есть место подвигам и совершают их простые люди, рядом с которыми мы живем и трудимся. А еще делились воспоминаниями о том дне, когда обычный парень в одночасье стал героем, встав на пути бандитов. Присутствовали на мероприятии и близкие: отец Николай, вдова Ирина и сын Владислав Знаменские.

…18 марта 2000 года сотрудники Ленинского ОВД Ставрополя младший лейтенант Михаил Елагин и старшина Николай Знаменский патрулировали район центрального автовокзала. Двоих мужчин подозрительного вида с увесистым багажом они доставили в комнату милиции. Это были братья Салпогаровы. В одной сумке ничего запрещенного обнаружено не было, но, когда милиционеры попросили открыть вторую сумку, ее владелец выхватил автомат и открыл стрельбу. Николай Знаменский бросился на преступника, навстречу выстрелам. Михаил Елагин попытался выбить автомат у Салпогарова, но получилось только обхватить преступника и принять на себя выстрелы в упор.

Выбежав из комнаты милиции, озверевший Салпогаров открыл стрельбу по людям, а на вокзале в зале ожидания в четыре часа вечера было многолюдно. Двое человек от полученных ранений скончались, еще одного, тяжелораненого, медикам удалось спасти. Долгих шесть лет преступник находился в федеральном розыске и был задержан в Черкесске. Он приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Ребята в милицейских погонах ушли из жизни совсем молодыми: Николай Знаменский родился в 1977 году, Михаил Елагин в 1973-м. Оба посмертно награждены орденами Мужества.

У Михаила Елагина остался маленький сын, а Николай Знаменский своего ребенка увидеть не успел – мальчик родился через три месяца после героической гибели отца. Директор школы Валентина Дудникова живет по соседству со Знаменскими. Вспоминает Колю: такой домашний был мальчик, добрый, внимательный. Учился хорошо, спортсмен, после школы колледж связи окончил. Его сын Владислав учится в Ставрополе в кадетском классе.

На поселковом кладбище стоит памятник Николаю Знаменскому, в каменной вазе – цветы. В День милиции, как в народе по-прежнему называют этот уже переименованный праздник, сюда, в поселок Ясный, приезжают его коллеги из Летней Ставки и Ставрополя. В школе сейчас работают над созданием небольшого музея Николая Знаменского, с экспонатами обещала помочь его вдова Ирина. Кстати, после гибели мужа она поступила на службу в милицию.

В холле центрального автовокзала Ставрополя установлена мраморная доска с фотографиями Михаила Елагина и Николая Знаменского. Каждый год 18 марта к ней приносят цветы люди в погонах, и не только. Приходят еще и те, чьи судьбы каким-то образом соприкоснулись с тем трагическим и героическим событием семнадцатилетней давности.

http://www.stapravda.ru/20170307/v_poselke_yasnom_shkole_prisvoili_imya_uchenika_geroya_politsii__101077.html