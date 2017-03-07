В Невинномысске с 2010 года почти 900 пенсионеров освоили компьютер
В Невинномысске в рамках проекта «Открой новый мир», действующего с 2010 года, в общей сложности 873 пенсионера освоили компьютерную грамотность. Реализуется проект на базе городского комитета по труду и социальной поддержке населения.
Люди старшего возраста не только постигают цифровые технологии, но и обучаются интернет-серфингу. А в роли преподавателей, как сообщили в мэрии Невинномысска, выступают студенты-волонтеры. Недавно в рамках упомянутого выше проекта приступили к занятиям две очередные группы пенсионеров, желающих стать продвинутыми компьютерными пользователями.
Фото: пресс-служба администрации Невинномысска