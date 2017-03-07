В Невинномысске с 2010 года почти 900 пенсионеров освоили компьютер

В Невинномысске в рамках проекта «Открой новый мир», действующего с 2010 года, в общей сложности 873 пенсионера освоили компьютерную грамотность. Реализуется проект на базе городского комитета по труду и социальной поддержке населения.

Люди старшего возраста не только постигают цифровые технологии, но и обучаются интернет-серфингу. А в роли преподавателей, как сообщили в мэрии Невинномысска, выступают студенты-волонтеры. Недавно в рамках упомянутого выше проекта приступили к занятиям две очередные группы пенсионеров, желающих стать продвинутыми компьютерными пользователями.

http://www.stapravda.ru/20170307/v_nevinnomysske_s_2010_goda_pochti_900_pensionerov_osvoili_kompy_101109.html