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7 марта 2017 г.

В Минеральных Водах перед самоубийством мужчина застрелил парня

Около полуночи 3 марта в правоохранительные органы Минеральных вод сообщили: возле одного из многоквартирных домов лежит тело молодого человека, 1993 года рождения, с огнестрельными ранениями грудной клетки. Оперативники и следователь краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, прибыли на место ЧП. Когда оперуполномоченный полиции попытался войти в квартиру, откуда, вероятно, велась стрельба, находившийся там мужчина выстрелил в него через входную дверь. К счастью, полицейский не был ранен. Через непродолжительное время вошедшие в квартиру сотрудники правоохранительных органов нашли тело проживавшего там мужчины, 1949 года рождения, с признаками самоубийства. Рядом с ним была обнаружена и изъята винтовка калибра 5,6 миллиметра.

– Возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ – «убийство», «незаконный оборот оружия» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», – рассказала старший помощник руководителя краевого управления СКР Е. Данилова. – Уже известно, что совершивший самоубийство пожилой мужчина злоупотреблял спиртными напитками, стрелял он в молодых людей, находившихся на улице, пьяным.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170307/v_mineralnykh_vodakh_pered_samoubiystvom_muzhchina_zastrelil_par_101130.html
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