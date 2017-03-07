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7 марта 2017 г.

В клубе родительских встреч в александровцы говорили о Женщине

Чтобы помочь мамам повысить социальную и культурную просвещенность, да и просто отдохнуть, специалисты Александровского комплексного центра социального обслуживания населения проводят заседания клуба родительских встреч «Берегиня».

В преддверии Международного женского дня для родителей в рамках клуба было проведено мероприятие «Женщина – начало всех начал», рассказали в администрации Александровского района.

С родителями была проведена беседа «Дети и Интернет», матерям напомнили о соблюдении краевого закона о том, что дети не должны находиться в общественных местах после 22 часов вечера. Об судили и многие другие темы.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170307/v_klube_roditelskikh_vstrech_v_aleksandrovtsy_govorili_o_zhensch_101157.html
Фотография к статье В клубе родительских встреч в александровцы говорили о Женщине

Фото: архив администрации Александровского района
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В клубе родительских встреч в александровцы говорили о Женщине
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