В клубе родительских встреч в александровцы говорили о Женщине
Чтобы помочь мамам повысить социальную и культурную просвещенность, да и просто отдохнуть, специалисты Александровского комплексного центра социального обслуживания населения проводят заседания клуба родительских встреч «Берегиня».
В преддверии Международного женского дня для родителей в рамках клуба было проведено мероприятие «Женщина – начало всех начал», рассказали в администрации Александровского района.
С родителями была проведена беседа «Дети и Интернет», матерям напомнили о соблюдении краевого закона о том, что дети не должны находиться в общественных местах после 22 часов вечера. Об судили и многие другие темы.
Фото: архив администрации Александровского района