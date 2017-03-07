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7 марта 2017 г.

В Кировском районе украли 60 овец

В отдел МВД России по Кировскому району обратился местный житель – с его животноводческой точки украли овец. Выяснилось, что шестеро злоумышленников, повредив замок, забрались на территорию и угнали более 60 овец. Ущерб — около 300 тысяч рублей. Часть животных злоумышленники продали. Остальных сотрудники полиции нашли вместе с ворами. Преступников задержали. Тех овец, которых не успели продать, вернули владельцу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170307/v_kirovskom_rayone_ukrali_60_ovets_101128.html
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