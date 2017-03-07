В Буденновске задержали мужчину, торговавшего поддельными украшениями

В Буденновске женщина обратилась в полицию — она приобрела золотые украшения и обнаружила, что одно из них — поддельное. Сумма ущерба – более 32 тысяч рублей. Злоумышленника нашли. В отношении 51-летнего жителя соседней республики возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170307/v_budennovske_zaderzhali_muzhchinu_torgovavshego_poddelnymi_ukra_101131.html