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7 марта 2017 г.

В Буденновске задержали мужчину, торговавшего поддельными украшениями

В Буденновске женщина обратилась в полицию — она приобрела золотые украшения и обнаружила, что одно из них — поддельное. Сумма ущерба – более 32 тысяч рублей. Злоумышленника нашли. В отношении 51-летнего жителя соседней республики возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170307/v_budennovske_zaderzhali_muzhchinu_torgovavshego_poddelnymi_ukra_101131.html
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