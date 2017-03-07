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7 марта 2017 г.

В Александровском районе бывший полицейский признан виновным в получении взятки

Вынесен приговор бывшему оперуполномоченному группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Александровскому району Роману Мещерякову. Он признан виновным в получении взятки. 28 апреля 2016 года оперуполномоченный получил 100 тысяч рублей от женщины, в отношении которой он проводил доследственную проверку о совершении ею и супругом мошенничества. Это плата за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Приговором суда Мещеряков осужден на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 3 миллиона рублей, с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах сроком на 4 года, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170307/v_aleksandrovskom_rayone_byvshiy_politseyskiy_priznan_vinovnym_v_101108.html
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