«Цветочный патруль» работает накануне 8 марта в Ставрополе

Каждый год в преддверии Международного женского дня на центральных улицах Ставрополя можно увидеть инспекторов ДПС ГИБДД, которые останавливают только женщин-водителей. И нарушения здесь не при чем. Полицейские хотят поздравить дам с 8 Марта.

7 марта представители одной из дилерских фирм, торгующих автомобилями, инспекторы ДПС ОГИБДД Ставрополя и члены общественного совета городского УМВД и ГУ МВД России по краю поздравляли автоледи с женским праздником. Полицейские убеждены, что акция не только поднимет настроение водителей-женщин, но и будет полезным для профилактики дорожно-транспортных происшествий с их участием.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170307/tsvetochnyy_patrul_rabotaet_nakanune_8_marta_v_stavropole_101161.html