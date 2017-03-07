«Цветочный патруль» работает накануне 8 марта в Ставрополе
Каждый год в преддверии Международного женского дня на центральных улицах Ставрополя можно увидеть инспекторов ДПС ГИБДД, которые останавливают только женщин-водителей. И нарушения здесь не при чем. Полицейские хотят поздравить дам с 8 Марта.
7 марта представители одной из дилерских фирм, торгующих автомобилями, инспекторы ДПС ОГИБДД Ставрополя и члены общественного совета городского УМВД и ГУ МВД России по краю поздравляли автоледи с женским праздником. Полицейские убеждены, что акция не только поднимет настроение водителей-женщин, но и будет полезным для профилактики дорожно-транспортных происшествий с их участием.
Фото: ОГИБДД Ставрополя