Тёплую и солнечную погоду обещают на Ставрополье 8 и 9 марта

Холодные ночи и теплые солнечные дни прогнозируют синоптики на территории края в наступающие праздники.

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 8 и 9 марта ночью возможен легкий мороз, резкое понижение температуры до +2…+5 градусов. Но днем воздух прогреется до +9…+15 градусов. Прогнозируется юго-восточный ветер 15-18 м/с. Осадков не ожидается.

http://www.stapravda.ru/20170307/tepluyu_i_solnechnuyu_pogodu_obeschayut_na_stavropole_8_i_9_mart_101151.html