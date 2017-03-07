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7 марта 2017 г.

Тёплую и солнечную погоду обещают на Ставрополье 8 и 9 марта

Холодные ночи и теплые солнечные дни прогнозируют синоптики на территории края в наступающие праздники.

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 8 и 9 марта ночью возможен легкий мороз, резкое понижение температуры до +2…+5 градусов. Но днем воздух прогреется до +9…+15 градусов. Прогнозируется юго-восточный ветер 15-18 м/с. Осадков не ожидается.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170307/tepluyu_i_solnechnuyu_pogodu_obeschayut_na_stavropole_8_i_9_mart_101151.html
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