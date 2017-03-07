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7 марта 2017 г.

Ставропольские кадеты устроили концерт у шефов в госпитале МСЧ МВД по СК

Для медиков в погонах, ветеранов и действующих сотрудников правоохранительных органов, находящихся на временном излечении в госпитале, в канун Международного женского дня взвод десантно-казачьего профильного класса Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова организовал концерт с этнографическими номерами народов Северного Кавказа, большая часть номеров, которого была адресована женщинам.

«Кадетку» и медиков в погонах уже много лет связывает дружба и совместные практические дела. В свое время официальный договор был скреплен подписями директора школы Алексея Хитрова и начальника медсанчасти Андрея Гвоздикова.

Поскольку офицеры медико-санитарной части помогают кадетам готовиться к тактическим учениям, олимпиадам по ОБЖ, различным соревнованиям и поступлению в вузы, после выступления у них нашлось много общих тем для разговоров. Начальник госпиталя подполковник внутренней службы Наталья Фоменко поблагодарила подшефных и рассказала гостям о буднях медиков МВД и требованиях к поступающим в вузы силовых структур.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170307/stavropolskie_kadety_ustroili_kontsert_u_shefov_v_gospitale_msch_101136.html
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