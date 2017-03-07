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7 марта 2017 г.

Ставрополье опережает план «интернетизации» госуслуг

Ставропольский край вошёл в число 14 регионов-лидеров по выполнению «майского» указа Президента России по развитию механизмов электронного получения государственных и муниципальных услуг.

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в ходе совещания с регионами в режиме видеосвязи озвучил результаты исследования Росстата. Целевого показателя на 2016 год с порогом в 50% удалось достичь 32 регионам страны. Из них 14 субъектов уже выполнили план на 2017 год: больше 60% населения пользуются электронными сервисами государства. В этом списке и Ставрополье на четвертом месте после Ханты-Мансийского АО, Республики Ингушетия и Курской области.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , при содействии пресс-службы министерства энергетики, промышленности и связи СК.
http://www.stapravda.ru/20170307/stavropole_operezhaet_plan_internetizatsii_gosuslug_101166.html
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