Ставрополье будет сотрудничать с ведущими центрами садоводства

Садовое сотрудничество / «Ставропольская правда» от 7 марта 2017 г.

Ставрополье подписало соглашение о сотрудничестве с ведущими научными центрами России в сфере садоводства, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. В частности, заключено трехстороннее соглашение о взаимодействии между ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья», Мичуринским государственным аграрным университетом и Федеральным научным центром им. И.В. Мичурина.

В последнее время на Ставрополье сделаны серьезные шаги на отраслевом рынке: в прошлом году в рамках госпрограммы развития АПК выполнен целевой индикатор по закладке 548 гектаров новых площадей под многолетними плодовыми насаждениями.

http://www.stapravda.ru/20170307/stavropole_budet_sotrudnichat_s_veduschimi_tsentrami_sadovodstva_101114.html