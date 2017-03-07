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7 марта 2017 г.
Садовое сотрудничество / «Ставропольская правда» от 7 марта 2017 г.

Ставрополье будет сотрудничать с ведущими центрами садоводства

Ставрополье подписало соглашение о сотрудничестве с ведущими научными центрами России в сфере садоводства

Ставрополье подписало соглашение о сотрудничестве с ведущими научными центрами России в сфере садоводства, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. В частности, заключено трехстороннее соглашение о взаимодействии между ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья», Мичуринским государственным аграрным университетом и Федеральным научным центром им. И.В. Мичурина.

В последнее время на Ставрополье сделаны серьезные шаги на отраслевом рынке: в прошлом году в рамках госпрограммы развития АПК выполнен целевой индикатор по закладке 548 гектаров новых площадей под многолетними плодовыми насаждениями.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170307/stavropole_budet_sotrudnichat_s_veduschimi_tsentrami_sadovodstva_101114.html
Фотография к статье Ставрополье будет сотрудничать с ведущими центрами садоводства
Ставрополье подписало соглашение о сотрудничестве с ведущими научными центрами России в сфере садоводства
Ставрополье подписало соглашение о сотрудничестве с ведущими научными центрами России в сфере садоводства
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