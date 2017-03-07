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7 марта 2017 г.
Добрый доктор Айболит / «Ставропольская правда» от 7 марта 2017 г.

Ставропольчанка Инна Фатеева спасает животных как доктор Айболит

Стать доктором Айболитом Инна Фатеева мечтала с детства. С малых лет в ее душу запала сказка о супергерое, спасающем всех животных в мире.

Мечта девушки, можно сказать, исполнилась. Поступила в Ставропольский государственный сельскохозяйственный институт на отделение ветеринарии. «Я всегда думала, что буду лечить кошек и собак в какой-нибудь ветклинике», – вспоминает Инна. Но судьба изменила ее планы. На первом курсе познакомилась с одногруппником, тоже будущим ветврачом, влюбилась, вскоре они поженились и переехали на родину супруга – в станицу Григорополисскую Новоалександровского района.

В местном племколхозе «Россия» семейную чету встретили с радостью: молодые толковые специалисты всегда в цене. Дмитрия и Инну приняли на работу ветврачами на молочный животноводческий комплекс. Сейчас они воспитывают двоих детей. Кстати, сама девушка из Ставрополя и даже не предполагала, что свяжет свою жизнь с сельским хозяйством. Но, видимо, все же есть в ее генах и крестьянская кровь, шутят ее коллеги: так лихо Инна справляется и с делами по работе, и дома по хозяйству, где полно разной живности.

Вот уже шесть лет Инна Фатеева выхаживает телят, заботится о них, словно о малых детях. Они отвечают ей тем же: едва завидев девушку, бегут к ней наперегонки.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170307/stavropolchanka_inna_fateeva_spasaet_zhivotnykh_kak_doktor_aybol_101145.html
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