Сотрудницам Балахоновского ПНИ постояльцы дарили цветы

С Международным женским днем постояльцы Балаковского психоневрологического интерната поздравили женщин – сотрудниц учреждения. Выразили слова благодарности за их не легкий труд, пожелали здоровья и женского счастья.

Не обошлось в этот день и без традиционного подарка — каждой женщине мужчины вручили цветы. Надо сказать, что виновницы праздника были приятно удивлены таким вниманием.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170307/sotrudnitsam_balakhonovskogo_pni_postoyaltsy_darili_tsvety_101150.html