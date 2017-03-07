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7 марта 2017 г.

Сотрудницам Балахоновского ПНИ постояльцы дарили цветы

С Международным женским днем постояльцы Балаковского психоневрологического интерната поздравили женщин – сотрудниц учреждения. Выразили слова благодарности за их не легкий труд, пожелали здоровья и женского счастья.

Не обошлось в этот день и без традиционного подарка — каждой женщине мужчины вручили цветы. Надо сказать, что виновницы праздника были приятно удивлены таким вниманием.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170307/sotrudnitsam_balakhonovskogo_pni_postoyaltsy_darili_tsvety_101150.html
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