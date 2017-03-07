Сбербанк организовал семинар для представителей органов власти Ставрополья

На площадке Ставропольского отделения ПАО Сбербанк состоялся обучающий семинар для представителей органов власти Ставропольского края. Сотрудники учебного центра банка рассказали заместителям краевых министерств и ведомств, а также глав администраций муниципальных районов и городских округов о том, как развить в себе лидерские качества и повысить личную эффективность.

Участников семинара поприветствовал управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Романенко, который отметил, что с каждым годом сотрудничество Сбербанка и органов государственной власти становится все более плотным.

– Мы объединены общей задачей – работать на развитие и процветание экономики региона. Но наше взаимодействие расширяется не только в этом направлении. Вместе мы постоянно учимся чем-то новому, что поможет нам более эффективно выстраивать рабочие процессы, быть лидерами как в личностном плане, так и в профессии. И такие встречи, как эта, дают возможность получить полезные знания, обменяться мнениями и опытом, – подчеркнул руководитель регионального отделения банка.

В ходе семинара участники познакомились с инструментами повышения личной эффективности, основами тайм-менеджмента, принципами управления рабочим временем и многим другим. Кроме того, сотрудники банка презентовали участникам встречи карту национальной платежной системы «Мир», которую до конца первого полугодия 2017 года планируется выдать более 100 госучреждениям на Ставрополье.

Банк планирует сделать такие обучающие мероприятия для представителей органов власти края традиционными. Как отметили в Сбербанке, тематика этих встреч будет зависеть от пожеланий самих участников, от того, какие вопросы для них наиболее интересны и полезны.

http://www.stapravda.ru/20170307/sberbank_organizoval_seminar_dlya_predstaviteley_organov_vlasti__101155.html