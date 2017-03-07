Разбойники в медицинских масках пытались ограбить магазин в Невинномысске

Вечером двое злоумышленников под видом покупателей заглянули в один из продуктовых магазинов Невинномысска. Огляделись, проверили, что нет камер видеонаблюдения и ушли. Через 20 минут, надев медицинские маски, они ворвались в торговый зал и, угрожая ножом продавцу, потребовали выдачи всех наличных денег. Женщина-продавец не растерялась и не испугалась: она позвала на помощь напарницу. Кричать и звать на помощь женщины стали вдвоем. Испугавшись, разбойники убежали.

Полиция быстро нашла и задержала злоумышленников – ранее неоднократно судимых 20-летнего жителя Невинномысска и 19-летнего жителя села Надежда Шпаковского района, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170307/razboyniki_v_meditsinskikh_maskakh_pytalis_ograbit_magazin_v_nev_101162.html