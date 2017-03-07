Наталья Окорокова и её тайны: государственная и женская

Когда шеф дает задание написать к 8 Марта о женщине из силовых структур, но так, чтобы была видна женщина, а не сама структура, задумаешься.

Знакомьтесь, герой сегодняшней публикации Наталья Окорокова, старший помощник руководителя управления (по защите государственной тайны и мобилизационной работе) Следственного комитета по Ставропольскому краю. Все, о работе ни слова!

Наталья коренная ставропольчанка, живет и работает в краевом центре, который очень любит, с мамой и дочерью. У девочки сейчас ответственный момент в жизни: впереди ЕГЭ и поступление на юрфак, чтобы стать юристом, как мама.

Маму же неизвестно как занесло в эту самую юриспруденцию. Потому что с самого детства она была человеком творческим.

– Уроки рисования в школе, участие в КВН, различных школьных постановках и праздничных мероприятиях, – вспоминает Наталья, – это мое детство.

Маленькая девочка и большая мечтательница, читавшая в огромном количестве книги о животных и путешествиях, всегда хотела увидеть все прекрасное, что есть в мире. А самым заветным желанием было побывать в прекрасных странах, о которых рассказывали книги. Девочка выросла, и мечты сбылись. Каждый год она теперь вместе с дочерью ездит в разные страны.

– Большой любовью стали для меня теплая Италия и невероятная, сказочная Чехия. Там мне удалось увидеть чудесную архитектуру, удивительную природу, сделать замечательные фотографии, – говорит. Н. Окорокова.

Но внерабочая ее жизнь — это не только путешествия. В 2013 году Наталья пришла на курс живописи ставропольского художника Андрея Самарина. И научилась не просто рисовать — писать картины. Их у нее теперь более пятнадцати. Все картины, кроме первой, она подарила коллегам, родственникам и друзьям. Остались только фотографии. Это цветы, пейзажи, натюрморты, птицы. И почему-то особой любовью пользуются петухи и утки. Она и сама не знает, откуда это. Но петухи совсем разные. Один гордо выгнул грудь — гоголь. Другой – скромник, но все равно красавец.

– Плохо ли, хорошо получается, автору судить сложно, – размышляет Наталья, – но в каждую картину я вкладываю свои лучшие эмоции.

У нее бесчисленное количество планов. Основной недостаток – это отсутствие свободного времени. «Догоняет» в бессонные ночи. Сейчас Наталья начала работу над серией пейзажей. В основном это заснеженные горы, холодное море. От бушующих красок пейзажей и цветов захотелось перейти к спокойным, холодным оттенкам.

Но если бы только в этом проявлялся неугомонный нрав Натали Окороковой. В нынешнем году к Дню защитника Отечества женский коллектив следственного управления решил своими силами подготовить праздничный сюрприз для мужчин в виде музыкально-поэтического поздравления. Ничего подобного еще в стенах следкома не было. Роль сценариста мероприятия досталась ей. Ей выпала и честь открыть торжественное мероприятие и исполнить «Романс генералам 1812 года» из кинофильма «О бедном гусаре замолвите слово». Ну помните?

Вам все вершины были малы И мягок самый черствый хлеб, О, молодые генералы, Своих судеб!

Хотя Наталья и раньше участвовала в подобных мероприятиях, но пением не занималась более пяти лет. И она стала... посещать уроки вокала. Ради одного романса? Стоило ли? Но она уроками этими увлеклась. И сейчас с сожалением констатирует: времени не хватает и на вокал. Но, человек настойчивый, – она найдет его, выкроит, как принято говорить. И еще научится играть на фортепиано. Еще девочкой она представляла себе, как вырастет, придет усталая с работы, а тут рояль стоит. Она сядет, заиграет, и вся усталость пройдет...

– В жизни столько еще всего неизученного, что в неделе, – мечтает Наталья, – совершенно необходим хотя бы еще один выходной.

http://www.stapravda.ru/20170307/natalya_okorokova_i_ee_tayny_gosudarstvennaya_i_zhenskaya_101107.html