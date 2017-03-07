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7 марта 2017 г.

На Ставрополье за сбор редких первоцветов наказывают штрафом

На Ставрополье оберегают первоцветы. Усилен режим охраны природных заказников. Егеря, сотрудники полиции и общественные помощники проводят рейды по пресечению фактов сбора населением редких раннецветущих растений.

Дополнительные охранные меры предприняли для того, чтобы уберечь редкие и находящихся под угрозой исчезновения первоцветы, занесенные в Красные книги России и Ставропольского края. Ведь вместе с весной приходит и время первых самых ранних цветов – подснежника кавказского и узколистного, морозника кавказского, крокусов, кандыка кавказского, лука медвежьего (черемши) и других. Эти хрупкие эфемерные создания (эфемероиды – растения с очень коротким периодом вегетации и цветения) своей красотой привлекают внимание не только любителей природы, но и «зеленых браконьеров», пытающихся нажиться на уникальном природном богатстве.

Наказывать за сбор ценных цветов будут рублем. Как рассказали в ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края», за незаконную деятельность по сбору «краснокнижных» растений для граждан предусмотрен штраф в размере трех – четырех тысяч рублей (а в определенных случаях – и уголовная ответственность) с обязательным возмещением причиненного природе ущерба. Его сумма рассчитывается на основе специальной методики краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Например, за один сорванный подснежник кавказский, занесенный в Красную книгу РФ, ущерб составит 600 рублей, а за одно растение лука медвежьего (черемши), включенного в Красную книгу Ставропольского края, придется заплатить 128 рублей.

Стоит знать, что черемша в соседних регионах Юга России «краснокнижным» видом не является и может быть свободным в продаже. Но для флоры Ставрополья это растение уникально, поэтому оно охраняется – в соответствии с региональным законодательством, сбор, транспортировка и продажа черемши запрещены! С начала года егерской службой проведено около ста профилактических рейдов, в их ходе гражданам выдано 62 предупреждения, составлено девять протоколов об административных правонарушениях, возбуждено одно уголовное дело.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170307/na_stavropole_za_sbor_redkikh_pervotsvetov_nakazyvayut_shtrafom_101152.html
Фотография к статье На Ставрополье за сбор редких первоцветов наказывают штрафом

Фото: ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий СК»
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