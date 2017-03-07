На Ставрополье горит сухостой

На Ставрополье участились случаи возгорания сухостоя. Огнеборцы ПАСС СК призывают жителей края соблюдать правила пожарной безопасности и беречь экологию.

С приходом весны и теплых солнечных деньков настало время уборки пастбищ, полей и частных территорий от скопившегося за зиму природного мусора. Некоторые жители для этих целей выжигают сухую растительность, ветки и листву, что стало причиной участившихся ландшафтных пожаров.

Только за первую неделю весны огнеборцы ПАСС СК потушили 62 горения сухой растительности, в том числе весьма масштабные. Так, ночью 4 марта загорелся сухостой в черте кладбища села Сенгилеевского, ветер разнес искры на два гектара. А около полудня 5 марта огнеборцы ПЧ №178 ПАСС СК сражались со стихией у берегов реки Егорлык, где пожар охватил 40 гектаров травы.

По словам специалистов, самая частая причина возгораний сухостоя – человеческий фактор. Свой вклад вносят и «выжигатели» прошлогодней травы, и любители отдыха на природе. Катализатором пожара могут стать как тлеющие угли или брошенный сигаретный окурок, так и осколок бутылки, оставленный в траве.

http://www.stapravda.ru/20170307/na_stavropole_gorit_sukhostoy_101149.html