Революция 1917 года: как это было на Ставрополье 100 лет назад
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
7 марта 2017 г.

На Ставрополье горит сухостой

На Ставрополье участились случаи возгорания сухостоя. Огнеборцы ПАСС СК призывают жителей края соблюдать правила пожарной безопасности и беречь экологию.

С приходом весны и теплых солнечных деньков настало время уборки пастбищ, полей и частных территорий от скопившегося за зиму природного мусора. Некоторые жители для этих целей выжигают сухую растительность, ветки и листву, что стало причиной участившихся ландшафтных пожаров.

Только за первую неделю весны огнеборцы ПАСС СК потушили 62 горения сухой растительности, в том числе весьма масштабные. Так, ночью 4 марта загорелся сухостой в черте кладбища села Сенгилеевского, ветер разнес искры на два гектара. А около полудня 5 марта огнеборцы ПЧ №178 ПАСС СК сражались со стихией у берегов реки Егорлык, где пожар охватил 40 гектаров травы.

По словам специалистов, самая частая причина возгораний сухостоя – человеческий фактор. Свой вклад вносят и «выжигатели» прошлогодней травы, и любители отдыха на природе. Катализатором пожара могут стать как тлеющие угли или брошенный сигаретный окурок, так и осколок бутылки, оставленный в траве.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170307/na_stavropole_gorit_sukhostoy_101149.html
Фотография к статье На Ставрополье горит сухостой

Фото: пресс-служба ПАСС СК
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Происшествия
На Ставрополье горит сухостой
Четыре посылки с запрещенными веществами задержаны на Старополье
В Минеральных Водах перед самоубийством мужчина застрелил парня
В Курском районе поймали грабителей автозаправки
В Кировском районе украли 60 овец
Ставропольский край
На Ставрополье за сбор редких первоцветов наказывают штрафом
Тёплую и солнечную погоду обещают на Ставрополье 8 и 9 марта
Власти Ставропольского края поздравили женщин с 8 марта
8 марта 80-летие празднует историк-архивист Светлана Несмачная
Ставрополье будет сотрудничать с ведущими центрами садоводства

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!