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7 марта 2017 г.

Молодой депутат Думы Ставрополья Аркадий Торосян побывал в Совете Федерации

В Совете Федерации состоялся Всероссийский молодежный законотворческий форум, в котором принял участие депутат Думы СК Аркадий Торосян.

Свои предложения представили выпускники проекта «Школа молодых законотворцев», который прошел в восьми регионах страны. Идеи касались вопросов безопасности дорожного движения, миграционной политики, экономических отношений и вопросов полномочий отдельных федеральных органов власти.

Как отметила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, лучшие законодательные инициативы участников «Школы молодых законотворцев» рассмотрят комитеты Совета Федерации и, возможно, рекомендуют к внесению в Госдуму. Кроме того, выпускники школы могут войти в кадровый резерв органов власти.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы Думы СК
http://www.stapravda.ru/20170307/molodoy_deputat_dumy_stavropolya_arkadiy_torosyan_pobyval_v_sove_101165.html
Фотография к статье Молодой депутат Думы Ставрополья Аркадий Торосян побывал в Совете Федерации
В Совете Федерации состоялся Всероссийский молодежный законотворческий форум, в котором принял участие депутат Думы СК Аркадий Торосян.
В Совете Федерации состоялся Всероссийский молодежный законотворческий форум, в котором принял участие депутат Думы СК Аркадий Торосян.
Фото пресс-службы ДСК
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