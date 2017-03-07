Молодой депутат Думы Ставрополья Аркадий Торосян побывал в Совете Федерации
В Совете Федерации состоялся Всероссийский молодежный законотворческий форум, в котором принял участие депутат Думы СК Аркадий Торосян.
Свои предложения представили выпускники проекта «Школа молодых законотворцев», который прошел в восьми регионах страны. Идеи касались вопросов безопасности дорожного движения, миграционной политики, экономических отношений и вопросов полномочий отдельных федеральных органов власти.
Как отметила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, лучшие законодательные инициативы участников «Школы молодых законотворцев» рассмотрят комитеты Совета Федерации и, возможно, рекомендуют к внесению в Госдуму. Кроме того, выпускники школы могут войти в кадровый резерв органов власти.
Фото пресс-службы ДСК