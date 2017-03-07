Молодой депутат Думы Ставрополья Аркадий Торосян побывал в Совете Федерации

В Совете Федерации состоялся Всероссийский молодежный законотворческий форум, в котором принял участие депутат Думы СК Аркадий Торосян.

Свои предложения представили выпускники проекта «Школа молодых законотворцев», который прошел в восьми регионах страны. Идеи касались вопросов безопасности дорожного движения, миграционной политики, экономических отношений и вопросов полномочий отдельных федеральных органов власти.

Как отметила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, лучшие законодательные инициативы участников «Школы молодых законотворцев» рассмотрят комитеты Совета Федерации и, возможно, рекомендуют к внесению в Госдуму. Кроме того, выпускники школы могут войти в кадровый резерв органов власти.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы Думы СК

http://www.stapravda.ru/20170307/molodoy_deputat_dumy_stavropolya_arkadiy_torosyan_pobyval_v_sove_101165.html