Матерей и вдов Героев России чествовали в правительстве Ставрополья

Матери и жены Героев России, военных, погибших на Северном Кавказе, принимали поздравления с 8 марта на торжественном приеме губернатора Владимира Владимирова.

Как прозвучало на встрече, все павшие Герои России навсегда увековечены в истории нашей страны. Губернатор выразил соболезнования их родственницам и поздравил с Международным женским днем.

Затем женщины выслушали приятные слова от представителей правительства и Думы Ставрополья. А в конце торжества участницам приема преподнесли подарки и цветы.

П. ГРИН , по сообщению пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170307/materey_i_vdov_geroev_rossii_chestvovali_v_pravitelstve_stavropo_101164.html