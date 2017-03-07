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7 марта 2017 г.

Матерей и вдов Героев России чествовали в правительстве Ставрополья

В канун Международного женского дня Губернатор Владимир Владимиров провёл торжественный приём вдов и матерей военнослужащих – Героев России, погибших в ходе боевых действий на Северном Кавказе.

Матери и жены Героев России, военных, погибших на Северном Кавказе, принимали поздравления с 8 марта на торжественном приеме губернатора Владимира Владимирова.

Как прозвучало на встрече, все павшие Герои России навсегда увековечены в истории нашей страны. Губернатор выразил соболезнования их родственницам и поздравил с Международным женским днем.

Затем женщины выслушали приятные слова от представителей правительства и Думы Ставрополья. А в конце торжества участницам приема преподнесли подарки и цветы.

П. ГРИН , по сообщению пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170307/materey_i_vdov_geroev_rossii_chestvovali_v_pravitelstve_stavropo_101164.html
Фотография к статье Матерей и вдов Героев России чествовали в правительстве Ставрополья
В канун Международного женского дня Губернатор Владимир Владимиров провёл торжественный приём вдов и матерей военнослужащих – Героев России, погибших в ходе боевых действий на Северном Кавказе.
В канун Международного женского дня Губернатор Владимир Владимиров провёл торжественный приём вдов и матерей военнослужащих – Героев России, погибших в ходе боевых действий на Северном Кавказе.
Фото пресс-службы губернатора СК
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