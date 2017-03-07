Концерт «Для прекрасных дам...» приглашает в Ставрополь 15 марта
15 марта в Ставропольском Дворце культуры и спорта выступит духовой оркестр им. Д.А. Осиновского с концертом «Для прекрасных дам...».
В программе, составленной специально к главному празднику всех женщин, прозвучат произведения о любви: «Сто часов счастья», «Не отрекаются, любя», «Лебединая верность»... Ильяс Батчаев (баритон) исполнит «Ноктюрн», а новичок в оркестре студентка Ставропольского краевого колледжа искусств Елизавета Ковалева порадует прочтением «Skyfall».
Не раскрывая всех секретов, ДКиС приглашает всех желающих на концерт «Для прекрасных дам...».
Фото: пресс-служба ДКиС