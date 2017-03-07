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7 марта 2017 г.

Концерт «Для прекрасных дам...» приглашает в Ставрополь 15 марта

15 марта в Ставропольском Дворце культуры и спорта выступит духовой оркестр им. Д.А. Осиновского с концертом «Для прекрасных дам...».

В программе, составленной специально к главному празднику всех женщин, прозвучат произведения о любви: «Сто часов счастья», «Не отрекаются, любя», «Лебединая верность»... Ильяс Батчаев (баритон) исполнит «Ноктюрн», а новичок в оркестре студентка Ставропольского краевого колледжа искусств Елизавета Ковалева порадует прочтением «Skyfall».

Не раскрывая всех секретов, ДКиС приглашает всех желающих на концерт «Для прекрасных дам...».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170307/kontsert_dlya_prekrasnykh_dam_priglashaet_v_stavropol_15_marta_101153.html
Фотография к статье Концерт «Для прекрасных дам...» приглашает в Ставрополь 15 марта
Концерт «Для прекрасных дам...»
Концерт «Для прекрасных дам...»
Фото: пресс-служба ДКиС
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