Концерт «Для прекрасных дам...» приглашает в Ставрополь 15 марта

15 марта в Ставропольском Дворце культуры и спорта выступит духовой оркестр им. Д.А. Осиновского с концертом «Для прекрасных дам...».

В программе, составленной специально к главному празднику всех женщин, прозвучат произведения о любви: «Сто часов счастья», «Не отрекаются, любя», «Лебединая верность»... Ильяс Батчаев (баритон) исполнит «Ноктюрн», а новичок в оркестре студентка Ставропольского краевого колледжа искусств Елизавета Ковалева порадует прочтением «Skyfall».

Не раскрывая всех секретов, ДКиС приглашает всех желающих на концерт «Для прекрасных дам...».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170307/kontsert_dlya_prekrasnykh_dam_priglashaet_v_stavropol_15_marta_101153.html