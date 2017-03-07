Какие женщины работают в Тахтинском психоневрологическом интернате

Гендерное превосходство / «Ставропольская правда» от 7 марта 2017 г.

Надо еще поискать такого мужчину, который позвонил бы в редакцию и сказал:

– Напишите о моих женщинах к 8 Марта!

Но именно так поступил директор Тахтинского психоневрологического интерната Дмитрий Сериков. И вправду, своими женщинами он гордится. Их у него в подчинении 139. Это из 168 работающих в интернате. Вот такое гендерное превосходство! Вопреки расхожему мнению, что в таких заведениях работают только пожилые, которым деваться некуда, здесь такого не наблюдается. До 30 лет – 15 человек. После 60 – 14. Основная же масса работающих женщин – от 30 до 60. И возраст подходящий для того – трудиться. И опыт уже есть.

Какие они, те, кто работают с очень трудным контингентом – психоневрологическими больными?

Четыре года назад, окончив Сальское медицинское училище, пришла в интернат Елена Руденко. Палатная медсестра, она освоила ряд смежных профессий. Теперь может предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей проводить. Евгения Величко, ей чуть за тридцать, работать начала после окончания Башантинского аграрного колледжа по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». Была бухгалтером. Решила, что может больше. Получила заочно высшее образование, и вот вам – заместитель главного бухгалтера.

Из когорты опытных – Светлана Коляко. По образованию – повар. Но начинала простой мойщицей посуды, поработала поваром, а потом неожиданно для всех вернулась к… тарелкам. Каждую смену ей приходится перемывать в прямом смысле горы посуды, три раза в день 120 человек едят в пищеблоке. В категорию ветеранов уже можно зачислить палатную санитарку Татьяну Синько. У нее на попечении 30 инвалидов, которые живут в корпусе. И за всех – не очень здоровых, которые порой обслужить себя не состоянии, отвечает она: чтобы были всегда опрятно и по сезону одеты, вовремя накормлены. А кому-то надо вызвать врача, кого-то отвести на укол… А еще здесь есть такая профессия, как санитарка сопровождения. Вера Черноусова как раз на такой должности трудится. В обязанностях – отвезти пациентов до лечебного учреждения, а после консультации вернуться без происшествий. Да еще напоить и накормить в дороге. В интернате она работает более двадцати лет. Почти двадцать – стаж в интернате и Евгении Демченко. А вот в пищеблоке кухонной рабочей она трудится всего восемь. Но только представьте, сколько овощей было почищено, помыто ею. А фруктов?

Каждая из этих и других женщин, работающих в интернате, убежден директор, достойна и хороша в своей профессии. А что говорят, такая работа непрестижная, то это все происки… Зависть по гендерному превосходству.

http://www.stapravda.ru/20170307/kakie_zhenschiny_rabotayut_v_takhtinskom_psikhonevrologicheskom__101110.html