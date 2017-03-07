«Генеральная уборка» ОНФ добралась до стихийных свалок в Кисловодске

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» члены регионального штаба ОНФ вместе с сотрудниками администрации и журналистами осмотрели стихийные свалки Кисловодска.

«Фронтовики» Владимир Кожевников и Алексей Гридин пояснили, что, по инициативе президента и по решению центрального штаба ОНФ сейчас формируется «Интерактивная карта свалок России». Вот и ставропольский штаб намерен отметить на этой карте все наиболее крупные стихийные свалки в регионе.

Первую остановку рейдовая бригада сделала на территории бывшей городской зоны отдыха «Новое озеро». Вот уже 15 лет как озеро спустили, а некогда ухоженные сквер, пляж и спортивные площадки превратились в бесхозные захламленные территории. Мало того, что здесь после пикников постоянно оставляют мусор горожане, так еще и водители самосвалов, вывозящих хлам с многочисленных строек, предпочитают вываливать его здесь.

Да, экологическая служба администрации города-курорта время от времени фиксирует нарушения. Да, на владельцев установленных самосвалов налагают штрафы. Но их суммы смехотворны – от одной до трех тысяч рублей. Местные власти планируют «популярных» несанкционированных свалках установить видеокамеры. Но, во-первых, на них пока нет средств, а во-вторых, что помешает водителю замазать номер грязью? Полиции же выяснять, кто именно вывалил мусор, просто недосуг – другой работы хватает.

Попытки за счет местного бюджета рекультивировать стихийные свалки, как утверждаю власти, бесплодны. Спустя несколько дней на расчищенном месте вновь появляются кучи мусора.

Новое озеро – далеко не единственная внушительная стихийная свалка в Кисловодске. В конце улицы Чехова, на границе с городским садовым товариществом, рейдовая бригада увидела, что весь обрыв горной террасы завален мусором. На другой окраине, сразу за поселком Белореченским, кучи грунта вперемешку со всевозможным хламом высятся на площадке размером с футбольное поле. И сосновый бор за городской больницей горожане без зазрения совести используют под свалку.

Владимир Кожевников, директор Ставропольского ботанического сада, в сердцах сказал:

– Складывается впечатление, что окраины Кисловодска – это перманентная свалка.

С осени прошлого в краевом министерстве ЖКХ вынашивают новую схему обращения с отходами. Ее уже одобрили эксперты Роспироднадзора, краевого министерства природных ресурсов и даже подписал губернатор. Теперь осталось только найти желающих и провести конкурс по отбору региональных операторов, которые возьмутся за этот гуж. А также изыскать несколько миллиардов рублей на расчистку Ставрополья и его курортной жемчужины КМВ от многолетних залежей отходов.

Горький опыт предыдущих бесплодных попыток навести порядок в этой сфере и нынешний многомиллиардный дефицит регионального бюджета оптимизма не внушают. В этой ситуации недавно родившийся проект ОНФ «Генеральная уборка» может оказаться полезным. И потому, что под него обещают федеральные деньги.

По итогам рейда по свалкам Кисловодска члены регионального штаба ОНФ собираются обратиться в те инстанции, которые имеют полномочия «взбодрить» муниципальные власти, дабы те наводили порядок на вверенной территории. Также они обещают сообщить своему лидеру, а ныне еще и председателю комитета Государственной Думы Ольге Тимофеевой о требовании экологов на законодательном уровне многократно повысить штрафы за незаконное складирование отходов.

http://www.stapravda.ru/20170307/generalnaya_uborka_onf_dobralas_do_stikhiynykh_svalok_v_kislovod_101092.html