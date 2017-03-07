Благотворительная акция «Импульс добра!» в Невинномысске набирает обороты

В Невинномысске в рамках благотворительной акции «Импульс добра!» в парке «Шерстяник» прошел сбор добровольных пожертвований на лечение тяжелобольных детей. Организовали сбор комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города и Первое городское благотворительное общество. Также в акции участвовали мамы особых детей и ребята из клуба молодых инвалидов «Респект».

А на днях для 130 детей, нуждающихся в особой заботе, организовали посещение передвижного дельфинария, еще для 30 детей и их родителей – визит в контактный зоопарк.

Тем временем акция «Импульс добра!» набирает обороты: в ее рамках 25 марта набережной Кубани состоится благотворительный пробег. А 6 апреля в городе пройдет XI городской благотворительный вечер «Счастье жить, любить и добро творить!».

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170307/blagotvoritelnaya_aktsiya_impuls_dobra_v_nevinnomysske_nabiraet__101100.html