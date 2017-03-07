9000 правонарушений в сельском хозяйстве выявили за 2016-й год на Ставрополье

В Ставрополе прошло заседание коллегии управления Роспотребнадзора по СК, на котором подведены итоги работы в прошлом году. Было составлено более девяти тысяч протоколов об административном правонарушении, наложено свыше восьми тысяч штрафов на 38 миллионов рублей, сообщили в ведомстве. В суды подано 34 иска по защите прав потребителей.

http://www.stapravda.ru/20170307/9000_pravonarusheniy_v_selskom_khozyaystve_vyyavili_za_2016y_god_101143.html