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7 марта 2017 г.

9000 правонарушений в сельском хозяйстве выявили за 2016-й год на Ставрополье

В Ставрополе прошло заседание коллегии управления Роспотребнадзора по СК, на котором подведены итоги работы в прошлом году. Было составлено более девяти тысяч протоколов об административном правонарушении, наложено свыше восьми тысяч штрафов на 38 миллионов рублей, сообщили в ведомстве. В суды подано 34 иска по защите прав потребителей.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170307/9000_pravonarusheniy_v_selskom_khozyaystve_vyyavili_za_2016y_god_101143.html
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