8 марта 80-летие празднует историк-архивист Светлана Несмачная

Так совпало, что именно в весенний женский праздник отмечает юбилей наша замечательная землячка: 8 марта исполняется 80 лет Светлане Ивановне Несмачной. К этой дате личного календаря именинница подготовила всем нам прекрасный подарок, выпустив 25 книг из серии «История Кавказа в лицах»!

Профессиональный историк-архивист, Светлана Несмачная после окончания Московского государственного историко-архивного института много лет работала научным сотрудником Государственного архива Ставропольского края. Здесь ее узнали как замечательно трудолюбивого и целеустремленного специалиста. Светлана Ивановна внесла весьма заметный вклад в формирование научной истории Ставрополья. Она составитель таких прекрасных, глубоких по содержанию, не теряющих информационной ценности и актуальности сборников архивных документов, как «Пятигорск в исторических документах. 1803 – 1917 гг.», «Кисловодск в исторических документах. 1803 – 1917 гг.», «Социально-экономическое, политическое и культурное развитие народов Карачаево-Черкесии. 1790 – 1917 гг.». Хорошо известны и популяризаторские статьи С. Несмачной по архивным материалам, публиковавшиеся в периодических изданиях нашего края.

Уйдя на заслуженный отдых, Светлана Ивановна все-таки продолжает трудиться. Настойчиво и кропотливо работает она над созданием биографического словаря «История Кавказа в лицах. 1850 – 1917 гг.», причем вкладывая в издание личные средства. В уже выпущенных 25 книгах содержится около 30 тысяч фамилий – население целого небольшого города! И сколько же замечательных имен открывают нам труды Светланы Ивановны, сколько удивительных характеров и судеб предстает на страницах этого поистине уникального словаря. География издания охватывает территории современных Ставропольского и Краснодарского краев, частично республик Закавказья – Грузии, Армении, Азербайджана. Статьи биографического словаря насыщены богатейшими сведениями о представителях практически всех сословий, которые в разные исторические периоды жили, трудились, создавали историю региона. Словарь призван удовлетворить запросы самых взыскательных и пытливых исследователей. Впрочем, он может служить прекрасным, полезным ориентиром и для широкого круга читателей, интересующихся собственной родословной.

Работа над изданием еще продолжается, автор-юбиляр намечает выпустить еще несколько томов, материалы для которых она со свойственными ей упорством и профессионализмом собирает по крупицам. Труд Светланы Ивановны вызывает восхищение и уважение не только у нас, коллег-архивистов, но и у сотен земляков, знакомых с результатами ее подвижнической деятельности. Хочется, поздравив Светлану Ивановну со славным юбилеем, пожелать ей удачи в столь благородном деле. Ну и, конечно же, здоровья и успехов на том поприще, которому она так преданно служит.

Лидия ПОЛЬСКАЯ

http://www.stapravda.ru/20170307/8_marta_80letie_prazdnuet_istorikarkhivist_svetlana_nesmachnaya_101144.html