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7 марта 2017 г.

7 марта на Ставрополье стартовала очередная операция «Скорость»

7 и 8 марта на территории края на трассах регионального и федерального значения проводится операция «Скорость». Сотрудники Госавтоинспекции, вооружившись ручными скоростомерами, будут искать в транспортном потоке автолюбителей, нарушающих скоростной режим. Проведение операции связано с наступлением теплой погоды, а также из-за резкого увеличения количества автоаварий по причине лихачества, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В мероприятии примет участие специализированный взвод по борьбе с автохамством.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170307/7_marta_na_stavropole_startovala_ocherednaya_operatsiya_skorost_101163.html
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