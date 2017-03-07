7 марта на Ставрополье стартовала очередная операция «Скорость»

7 и 8 марта на территории края на трассах регионального и федерального значения проводится операция «Скорость». Сотрудники Госавтоинспекции, вооружившись ручными скоростомерами, будут искать в транспортном потоке автолюбителей, нарушающих скоростной режим. Проведение операции связано с наступлением теплой погоды, а также из-за резкого увеличения количества автоаварий по причине лихачества, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В мероприятии примет участие специализированный взвод по борьбе с автохамством.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170307/7_marta_na_stavropole_startovala_ocherednaya_operatsiya_skorost_101163.html