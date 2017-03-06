Жительница села Прасковея подозревается в убийстве знакомого

Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Буденновского района, подозреваемой в убийстве. Днем 21 февраля в одном из домовладений села Прасковея она выпивала с сожителем и двумя соседями. Поссорившись с одним из соседей женщина ударила его ножом в шею. 49-летний мужчина умер мгновенно, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

http://www.stapravda.ru/20170306/zhitelnitsa_sela_praskoveya_podozrevaetsya_v_ubiystve_znakomogo_101105.html