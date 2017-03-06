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6 марта 2017 г.

Закон «о 2500 гектарах» на Ставрополье стал объектом судебных споров

Ставропольский краевой суд аннулировал поправки к резонансному закону «О внесении изменений в статьи 32 и 34 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», удовлетворив тем самым общий иск прокуратуры края, фермерских хозяйств, сельских предпринимателей и пайщиков.

Напомним, он был принят в ноябре прошлого года. Самой «драматичной» для фермеров стала норма предельного минимального размера образуемых новых земельных участков – до 2500 гектаров вместо 30 прежних. Свое несогласие с ней главы ставропольских КФХ обозначили на XXVIII съезде АККОР России и получили поддержку. Фермеры считают, что в условиях высокого спроса на земельные ресурсы, используемые в сельском хозяйстве, многократное увеличение минимального размера на Ставрополье ставит в неравное положение КФХ и крупные агрохолдинги, коллективные сельхозпредприятия.

– Мы в АККОР это решение полностью поддерживаем, суд защитил интересы фермеров, всех ставропольских крестьян, – подчеркнул первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, президент АККОР Владимир Плотников. – Справедливость восстановлена. Это имеет принципиально важное значение. На реальном примере мы убедились, что можно и нужно отстаивать свои права цивилизованными методами. Действенную поддержку, в том числе правовую, оказали центральные органы АККОР. Сторону фермеров взяли и Генеральная прокуратура, и Минсельхоз России.

Руководитель АККОР Ставрополья Виктор Пыленок признается, что не ожидал быстрого судебного решения по этому громкому делу. Он напомнил, что накануне прокуратура Ставропольского края направила исковое заявление в суд о признании нормы о минимальном размере образуемых земельных участков в 2500 га недействующей.

– На Ставрополье самый многочисленный отряд фермеров в стране, обрабатывающий более одного миллиона гектаров земли, – говорит В. Пыленок. – Я в корне не согласен с утверждениями, что только благодаря крупным предприятиям развиваются и существуют села. КФХ также вносят большой вклад. Фермер здесь родился, вырос, женился и никогда не подведет, не продаст землю, не обидит пайщиков. Фермеры будут твердо отстаивать свои права всеми законными способами.

За судьбой закона «о 2500 гектарах» пристально следили фермеры из других регионов, боящихся «тиражирования» подобного опыта и у себя в территориях. АККОР Кубани всецело поддерживает своих коллег, понимая и разделяя озабоченность небольших КФХ и малых предпринимателей.

– Этот закон фактически лишил ставропольских фермеров возможности брать в пользование доступные им участки, – комментирует председатель АККОР Краснодарского края Виктор Сергеев. – Не многие фермеры готовы выложить десятки миллионов рублей за землю. Зато такие деньги смогут выделить крупные холдинги. Тем отраднее, что суд принял единственно правильное решение: норма закона вернулась к 30 гектарам.

Между тем правительство края в соответствии с установленной процедурой намерено подать апелляцию по вынесенному Ставропольским краевым судом решению — об отмене поправки к закону «о 2500 гектарах», сообщили в пресс-службе губернатора. Ожидается, что в ближайшее время закон будет изменен, в него будут внесены определенные поправки, которые, по убеждению правительства СК, на 90 процентов снимут проблемы по перезаключению договоров аренды сельхозугодий.

* * *

6 марта в министерстве сельского хозяйства СК прошло заседание краевого совета АККОР, в работе которого принял участие председатель краевой комиссии по рассмотрению и регулированию земельных споров, депутат Думы Ставропольского края Виктор Лозовой. На встрече обсуждены вопросы участия фермеров в программах льготного кредитования, государственной поддержки, проведения весенней посевной кампании. Основной же темой в повестке дня стало судебное решение об отмене поправок к закону «о 2500 гектарах».

 

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170306/zakon_o_2500_gektarakh_na_stavropole_stal_obektom_sudebnykh_spor_101146.html
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