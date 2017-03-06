В Ставропольском крае запустили пилотный проект по информатизации ЗАГСов

Фото: из архива газеты «СП»

В России создают единый информационный ресурс, содержащий сведения о населении России. Определены девять пилотных регионов страны, в том числе и Ставропольский край, который уже приступил к активной работе.

В ближайшие три года главной задачей, сообщили в управлении ЗАГС СК, станет перевод актовых записей, составленных с 1926 года, в электронный вид. Ставрополью предстоит перевести чуть более шести миллионов записей.

Участие в пилотном проекте позволит провести обучение специалистов и полностью быть готовыми для работы в новой программе. Органы ЗАГС края и местные поселения будут оснащены автоматизированными рабочими местами за счет федерального бюджета.

http://www.stapravda.ru/20170306/v_stavropolskom_krae_zapustili_pilotnyy_proekt_po_informatizatsi_101126.html