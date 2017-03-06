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6 марта 2017 г.

В Ставропольском крае запустили пилотный проект по информатизации ЗАГСов

Бракосочетание
Фото: из архива газеты «СП»

   В России создают единый информационный ресурс, содержащий сведения о населении России. Определены девять пилотных регионов страны, в том числе и Ставропольский край, который уже приступил к активной работе. 

  В ближайшие три года главной задачей, сообщили в управлении ЗАГС СК, станет перевод актовых записей, составленных с 1926 года, в электронный вид. Ставрополью предстоит перевести чуть более шести миллионов записей. 

  Участие в пилотном проекте позволит провести обучение специалистов и полностью быть готовыми для работы в новой программе. Органы ЗАГС края и местные поселения будут оснащены автоматизированными рабочими местами за счет федерального бюджета. 

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20170306/v_stavropolskom_krae_zapustili_pilotnyy_proekt_po_informatizatsi_101126.html
Фотография к статье В Ставропольском крае запустили пилотный проект по информатизации ЗАГСов
Фото: из архива газеты «СП»
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Бракосочетание
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