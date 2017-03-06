В Ставрополе в канун 8 марта мамы и дочки соревновались в стрельбе

В канун 8 Марта тир кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра собрал на соревнования команды девчонок-воспитанниц и их мам. В военизированной эстафете (стрельба из пневматической винтовки, пистолета и метание дротиков) участвовали 60 спортсменок от 6 до 62 лет. Первое место по сумме балов заняла «а ну-ка мама» Ирина Лебедева.

А в состязании в стрельбе из малокалиберной винтовки и пистолета (участвовали те, кто занимается в стрелковой секции) первое место – с результатом 95 очков из 100 – завоевала «а ну-ка мама» Ольга Цаплина. В обоих соревнованиях победители получили призы и сладкие подарки.

http://www.stapravda.ru/20170306/v_stavropole_v_kanun_8_marta_mamy_i_dochki_sorevnovalis_v_strelb_101142.html