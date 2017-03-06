В Ставрополе погиб 20-летний водитель «Лады Калины», вылетевший на опору ЛЭП

4 марта около часа ночи водитель автомобиля «Лада Калина» мчался по улице Лермонтова в Ставрополе с небезопасной скоростью, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Он налетел на бордюрный камень, после чего вылетел за пределы проезжей части и врезался в опору ЛЭП. 20-летний водитель, житель краевого центра, умер на месте.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170306/v_stavropole_pogib_20letniy_voditel_lady_kaliny_vyletevshiy_na_o_101102.html