Фотография к статье В Солнечнодольске под колеса грузовой «ГАЗели» попал пенсионер
В Солнечнодольске под колеса грузовой «ГАЗели» попал пенсионер
3 марта около 9 часов 30 минут на одной из улиц поселка Солнечнодольск водитель грузовой «ГАЗели», осуществляя движение задним ходом, не убедился в безопасности и сбил человека, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пострадал 78-летний пенсионер.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170306/v_solnechnodolske_pod_kolesa_gruzovoy_gazeli_popal_pensioner_101103.html
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Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю