В Солнечнодольске под колеса грузовой «ГАЗели» попал пенсионер

3 марта около 9 часов 30 минут на одной из улиц поселка Солнечнодольск водитель грузовой «ГАЗели», осуществляя движение задним ходом, не убедился в безопасности и сбил человека, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пострадал 78-летний пенсионер.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170306/v_solnechnodolske_pod_kolesa_gruzovoy_gazeli_popal_pensioner_101103.html