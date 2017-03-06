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6 марта 2017 г.

В Солнечнодольске под колеса грузовой «ГАЗели» попал пенсионер

3 марта около 9 часов 30 минут на одной из улиц поселка Солнечнодольск водитель грузовой «ГАЗели», осуществляя движение задним ходом, не убедился в безопасности и сбил человека, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Пострадал 78-летний пенсионер.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170306/v_solnechnodolske_pod_kolesa_gruzovoy_gazeli_popal_pensioner_101103.html
Фотография к статье В Солнечнодольске под колеса грузовой «ГАЗели» попал пенсионер

Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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