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6 марта 2017 г.

В Пятигорске уничтожили более 300 кг фруктов и овощей сомнительного происхождения

Очередная серия рейдов, направленных на пресечение незаконной торговли, прошла в Пятигорске. Особое внимание полиция уделила самым проблемным торговым точкам, где чаще всего появляются торговцы-нелегалы: проспект Кирова, Верхний рынок и Лермонтовский разъезд. По семи выявленным фактам были составлены протоколы об административном правонарушении. Продукция, не имевшая сертификатов качества, была изъята из товарооборота и уничтожена.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170306/v_pyatigorske_unichtozhili_bolee_300_kg_fruktov_i_ovoschey_somni_101093.html
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