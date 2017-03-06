В Пятигорске уничтожили более 300 кг фруктов и овощей сомнительного происхождения

Очередная серия рейдов, направленных на пресечение незаконной торговли, прошла в Пятигорске. Особое внимание полиция уделила самым проблемным торговым точкам, где чаще всего появляются торговцы-нелегалы: проспект Кирова, Верхний рынок и Лермонтовский разъезд. По семи выявленным фактам были составлены протоколы об административном правонарушении. Продукция, не имевшая сертификатов качества, была изъята из товарооборота и уничтожена.

http://www.stapravda.ru/20170306/v_pyatigorske_unichtozhili_bolee_300_kg_fruktov_i_ovoschey_somni_101093.html