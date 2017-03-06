Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Лондон ждет ставропольского фотографа Эдуарда Корниенко, лауреата конкурса Sony WPA
6 марта 2017 г.

В Кисловодске этой весной высадят две тысячи саженцев

По инициативе Кисловодской городской организации Союза журналистов на базе санатория «Центросоюз» прошел круглый стол, на котором обсуждались ключевые экологические проблемы курорта.

Председатель общественного экологического совета города-курорта Кисловодска Инна Зекеева сообщила, что на главной транспортной артерии Кисловодска проспекте Победы планируется заменить старые деревья рябины быстрорастущими липами.

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Татьяна Ковалева доложила, что в ближайшие десять лет на Кавказских Минеральных Водах планируют высаживать по шесть гектаров леса. Для этого лесхозы имеют и кадровый потенциал, и технический. Все дело в выделении земельных участков.

Начальник экологического отдела администрации города-курорта Кисловодска Елена Макеева рассказала, что уже нынешней весной на землях Кисловодского городского лесничества высадят две тысячи саженцев.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170306/v_kislovodske_etoy_vesnoy_vysadyat_dve_tysyachi_sazhentsev_101094.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Экология
В Кисловодске этой весной высадят две тысячи саженцев
Национальный парк «Кисловодский» осмотрел министр природы и экологии РФ
Качество минеральной воды под угрозой – общественники КМВ бьют тревогу
«Единая Россия» объявляет конкурс эко-фоторабот
Экологи призывают ставропольцев помочь птицам
Кисловодск
На Ставрополье годовалая малютка умерла от отравления едой из гипермаркета
Инновации в сфере гостеприимства представили на «HoReCa Шапито» в Кисловодске
Аварию на водопроводной магистрали устраняют в курортной зоне Кисловодска
В Кисловодске обсудили подготовку к курортному сезону-2017
Житель Кисловодска отсидит 9 лет за избиение сожительницы до смерти

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!