В Кисловодске этой весной высадят две тысячи саженцев

По инициативе Кисловодской городской организации Союза журналистов на базе санатория «Центросоюз» прошел круглый стол, на котором обсуждались ключевые экологические проблемы курорта.

Председатель общественного экологического совета города-курорта Кисловодска Инна Зекеева сообщила, что на главной транспортной артерии Кисловодска проспекте Победы планируется заменить старые деревья рябины быстрорастущими липами.

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Татьяна Ковалева доложила, что в ближайшие десять лет на Кавказских Минеральных Водах планируют высаживать по шесть гектаров леса. Для этого лесхозы имеют и кадровый потенциал, и технический. Все дело в выделении земельных участков.

Начальник экологического отдела администрации города-курорта Кисловодска Елена Макеева рассказала, что уже нынешней весной на землях Кисловодского городского лесничества высадят две тысячи саженцев.

http://www.stapravda.ru/20170306/v_kislovodske_etoy_vesnoy_vysadyat_dve_tysyachi_sazhentsev_101094.html