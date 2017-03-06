Фото: из архива газеты «СП»

На 71-м году жизни скончался председатель Федерации профсоюзов Ставропольского края Владимир Брыкалов.

Владимир Иванович возглавил Федерацию профсоюзов Ставрополья в очень непростое время, когда после «профсоюзного эксперимента» 1988 года ему и его команде по крупицам пришлось восстанавливать краевое профсоюзное движение, возрождать отраслевой принцип создания профсоюзных организаций. Настоящий боец и истинный профсоюзный лидер, он сумел сделать ФПСК авторитетным объединением отраслевых профсоюзов, влиятельной общественно-политической силой, надежно стоящей на страже прав и интересов трудящихся ставропольцев.

Во многом благодаря личной принципиальной позиции В. Брыкалова удалось сохранить санаторно-курортный комплекс профсоюзов на Кавказских Минеральных Водах в ходе разграничения прав собственности между государством и профсоюзами в 2000-х.

Его заслуги в краевом и российском профсоюзном движении трудно переоценить. Об этом свидетельствуют его высокие государственные и профсоюзные награды. Член Исполнительного комитета и Генерального совета ФНПР, В. Брыкалов был авторитетнейшим представителем профсоюзов России: с его мнением считались и коллеги, и представители власти.

Пройдя большой трудовой путь от простого электрослесаря, начальника цеха на заводе химреактивов и люминофоров до высоких государственных и профсоюзных должностей, он всегда оставался патриотом Ставрополья.

Главными чертами В.Брыкалова были человечность, уважение к людям и справедливость. Профессионал высочайшего класса, он мыслил на перспективу, умел вдохновить свою команду на решение самых сложных задач. В. Брыкалов с неизменным уважением относился к сотрудникам ФПСК, помогал в трудную минуту не только словом, но и делом. В Федерации его запомнят как человека высокой культуры, интеллигентного и скромного.

Профсоюзное движение края и России понесло невосполнимую утрату. Искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича выразили губернатор и правительство Ставропольского края, депутаты и сотрудники Думы Ставропольского края, коллектив аппарата Федерации профсоюзов Ставропольского края, представительства Федерации профсоюзов Ставропольского края в муниципальных образованиях, коллектив ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск», краевая организация Общероссийского профсоюза работников госучреждений Российской Федерации и многие другие.

К соболезнованиям семье В. Брыкалова присоединяется и колллектив газеты «Ставропольская правда».

http://www.stapravda.ru/20170306/skonchalsya_predsedatel_federatsii_profsoyuzov_stavropolskogo_kr_101113.html