Ситуацию с ландшафтными пожарами, градом и паводками обсудили в правительстве Ставрополья

Губернатор Владимир Владимиров на еженедельном совещании с членами краевого правительства и руководителями органов краевой исполнительной власти обсудили ситуацию с ландшатфтными пожарами. За предыдущую неделю на Ставрополье было зафиксировано 157 пожаров на 85 га. 114 человек привлекут к ответу. Как правило виновниками оказываются не проконтролировавшие ситуацию владельцы или арендаторы земли.

Еще одно разрушительное явление на Ставрополье, которого следует опасаться - град. Поэтому губернатор потребовал от градобойной службы представить отчет о готовности.

А до 15 марта главы муниципалитетов должны продемонстировать утверждённый план противопаводковых мероприятий и паспорта готовности гидротехнических объектов и сооружений

П. ГРИН , по материалам пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170306/situatsiyu_s_landshaftnymi_pozharami_gradom_i_pavodkami_obsudili_101124.html