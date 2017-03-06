Пятигорчанин признан виновным в демонстрации порнографии в соцсети

Вынесен приговор пятигорчанину Сергею Радчину. Он признан виновным в публичной демонстрации порнографических материалов с использованием СМИ, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей. В апреле прошлого года он создал общедоступные группы в одной из социальных сетей, где размещал порнографические видеоролики.

Приговором суда Радчину назначено наказание в виде 2-х лет 3-х месяцев лишения свободы условно, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

http://www.stapravda.ru/20170306/pyatigorchanin_priznan_vinovnym_v_demonstratsii_pornografii_v_so_101106.html