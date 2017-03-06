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6 марта 2017 г.

Победительницы конкурса «Женщина года города Ставрополя-2016» получили автомобили

В краевом центре в канун 8 марта назвали победителей ежегодного городского конкурса «Женщина года города Ставрополя-2016». Торжественная церемония награждения прошла во Дворце культуры и спорта.

В этот день виновницы торжества получали подарки, в их адрес звучали добрые слова и пожелания, им дарили цветы. Надо сказать, что для участниц конкурса подготовили красивый прием: торжество началось возле входа в ДКиС, сюда жительницы Ставрополя подъезжали на лимузинах, а затем по красной дорожке проходили в зрительный зал. Из 78 участниц «Женщины года» в финал прошли 25 – по пять в каждой из трех номинаций: «Деловая женщина», «Женщина – хранительница семейного очага» и «Успешная молодость». Как отмечало журю, выбор был непростой – все женщины преуспели в своем деле. 

Поздравил победителей губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 

– Есть хорошее выражение, что настоящий мужчина должен родить сына или дочь, построить дом, посадить дерево. Но все это не нужно, если рядом нет женщины, потому что некому будет в доме создавать уют, воспитывать детей, поливать дерево, – обратился он к зрительницам в зале. – Хочу пожелать вам, чтобы всегда было рядом надежное плечо, в которое можно и поплакать и за которым можно спрятаться. 

Участниц встречали громкими аплодисментами. В номинации «Деловая женщина» победительницей стала Валентина Медведева, директор лицея №14, заслуженный учитель России. «Женщиной, хранительницей семейного очага» названа Наталья Потупчик, вместе с супругом они воспитывают пятерых детей. В номинации «Успешная молодость» победителем стала Светлана Севастьянова, член Ассоциации студенческих объединений России, член первичной профсоюзной организации Ставропольского государственного аграрного университета, вожатая студенческого отряда «Мечта». Остается сказать, что по сложившейся традиции три женщины в этот день получили ценный подарок –  ключи от автомобилей.

 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170306/pobeditelnitsy_konkursa_zhenschina_goda_goroda_stavropolya2016_p_101095.html
Фотография к статье Победительницы конкурса «Женщина года города Ставрополя-2016» получили автомобили
Конкурс «Женщина года города Ставрополя-2016»
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