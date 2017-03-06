Новый ЗАГС откроют в Невинномысске 21 апреля

Фото: из архива газеты «СП»

В Невинномысске прошло совещание, посвященное грядущему открытию нового Дворца бракосочетаний. В нем приняли участие начальник управления ЗАГС СК С. Назаренко, глава Невинномысска М. Миненков, представители структурных подразделений мэрии, городского отдела ЗАГС, строительной компании, которая возвела важный объект.

Как рассказали в аминистрации Невинномысска, свадебный марш впервые зазвучит в новом Дворце бракосочетаний 21 апреля. Открытие нового ЗАГСа решено превратить в настоящий праздник: запланированы народные гуляния, различные акции, концерты, и многое другое.

http://www.stapravda.ru/20170306/novyy_zags_otkroyut_v_nevinnomysske_21_aprelya_101098.html