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6 марта 2017 г.

Новый ЗАГС откроют в Невинномысске 21 апреля

Дворец бракосочетаний
Фото: из архива газеты «СП»

В Невинномысске прошло совещание, посвященное грядущему открытию нового Дворца бракосочетаний. В нем приняли участие начальник управления ЗАГС СК С. Назаренко, глава Невинномысска М. Миненков, представители структурных подразделений мэрии, городского отдела ЗАГС, строительной компании, которая возвела важный объект.

Как рассказали в аминистрации Невинномысска, свадебный марш впервые зазвучит в новом Дворце бракосочетаний 21 апреля. Открытие нового ЗАГСа решено превратить в настоящий праздник: запланированы народные гуляния, различные акции, концерты, и многое другое.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170306/novyy_zags_otkroyut_v_nevinnomysske_21_aprelya_101098.html
Фотография к статье Новый ЗАГС откроют в Невинномысске 21 апреля
Фото: из архива газеты «СП»
Дворец бракосочетаний
Дворец бракосочетаний
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Новый ЗАГС откроют в Невинномысске 21 апреля
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